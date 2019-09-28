Tunuslu avukatlar adliyede eylem yaptı

28.09.2019 10:56

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar

Dövizler taşıyan avukatların slogan atması

Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı İbrahim Budırbale'nin konuşması

Tunus'taki avukatlar, Asliye Mahkemesinde yaşanan olayların ardından bazı avukatların ifadeye çağrılmasını protesto etti.

Tunus'ta 2013 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin avukatlarının Asliye Mahkeme'sinde olay çıkarması nedeniyle savacılık tarafından ifadeye çağrılmaları, Adalet Sarayı'nda onlarca avukat tarafından protesto edildi.

AA muhabirine konuşan Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı İbrahim Budırbale, baronun adliyede ve ülke genelindeki tüm mahkemelerde hakimler ve avukatlar arasındaki duruma karşı öfkelerini ifade etmek için eylem kararı aldığını söyledi.

Kaynak: AA