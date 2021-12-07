Tunus Yüksek Yargı Konseyi, "yargıya müdahaleyi" reddetti

Tunus Yüksek Yargı Konseyi (YYK), yargının anayasal yapısına kararnameler yoluyla zarar verecek her türlü müdahaleyi reddettiklerini duyurdu.

YYK, Cumhurbaşkanı Kays Said ile YYK Başkanı Yusuf Buzahir ve beraberindeki konsey üyelerinin dün Kartaca Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, toplantıda "yargının bağımsızlığının vurgulandığı ve yargının görevlerini eksiksiz yerine getirirken karşılaştığı güçlüklerin gözden geçirildiği" belirtildi.

Yargının düzgün işlemesi için bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Anayasa'da belirtilen yetkilere uygun olarak yargı görevini yapmaya her zaman hazırdır. Kararnameler yoluyla yargının anayasal yapısına yönelik herhangi bir müdahale kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, muhtemel reformlara ilişkin ise yargı reformunun anayasal kurumlar çerçevesinde ve "istisnai tedbirlerin" olmadığı bir ortamda yapılması gerektiği kaydedildi.

Tunus'ta yargıda reform tartışmaları

Ekim ayı başlarında YYK Başkanı Buzahir ile görüşen Cumhurbaşkanı Said, Tunus halkının taleplerinin yerine getirilmesinin ancak adil bir yargı ile gerçekleşebileceğini ve bunun yolunun da yargının arındırılmasıyla mümkün olduğunu kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in reform açılımının ardından, YYK Başkanı Buzahir tarafından yapılan açıklamada, yürütme organının yargıda reform yapmak istemesini "uluslararası hukuk kriterlerinin ihlali" olarak değerlendirmişti.

Buzahir açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yargının liste bazında ve yürütme organı (Cumhurbaşkanı ve hükümet) aracılığıyla reform yapılarak arındırılması, uluslararası standartlara aykırı ve ters etki yaratabilecek yanlış bir yoldur."

Tunus'ta başta Nahda Hareketi olmak üzere birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği olağanüstü kararların ardından yargıya müdahale edilmesinden endişe duyuyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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