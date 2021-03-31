Tunus Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu: Halkın büyük çoğunluğu yolsuzluğun arttığına inanıyor

Arap Baharı'nın doğum yeri ve elde ettiği başarılarla son kalesi kabul edilen Tunus'ta yapılan anket çalışmasının sonucuna göre halkın büyük çoğunluğu son dönemde ülkede yolsuzluğun arttığını düşünüyor.

Arap Baharı'nın doğum yeri ve elde ettiği başarılarla son kalesi kabul edilen Tunus'ta yapılan anket çalışmasının sonucuna göre halkın büyük çoğunluğu son dönemde ülkede yolsuzluğun arttığını düşünüyor.

Tunus'ta anayasal açıdan bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı İman Buharis, düzenlediği basın toplantısında "2020 yılı Tunuslularda Yolsuzluk Algısı" isimli raporu açıkladı.

Buharis, Kasım- Aralık 2020'de 1000 aileyle ülkedeki yolsuzluk konusuna ilişkin anket çalışması yapıldığını ve sonuca göre katılımcılardan yüzde 87,2'sinin ülkedeki yolsuzluğun son dönemde arttığı görüşünde olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 28,5'inin 2020 yılında kamuda yolsuzluğa maruz kaldığı bilgisini paylaşan Buharis, "Bu sonuçlar Tunusluların kamu kurumlarına ve demokratik geçiş sürecine güvenini tesis etme karşısında önemli bir sınav teşkil ediyor." dedi.

Arap Baharı sürecinde elde ettiği demokrasi, temel hak ve özgürlükler alanındaki ilerlemeleriyle "tek başarı örneği" şeklinde tanımlanan Tunus, ekonomi alanında aynı başarıyı sergileyemedi.

Ülkede "gelir dağılımındaki eşitsizlik, bölgesel gelir farklılığı, yüksek işsizlik, kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanması" gibi konular Tunusluların çözülmesini istediği sorunlar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes