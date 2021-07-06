Tunus yeniden yükselişe geçen Kovid-19 salgınıyla mücadelede orduyu devreye sokuyor
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Tunus yeniden yükselişe geçen Kovid-19 salgınıyla mücadelede orduyu devreye sokuyor

Tunus yeniden yükselişe geçen Kovid-19 salgınıyla mücadelede orduyu devreye sokuyor
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde artan vakalarla mücadele eden Tunus'ta ordunun sivil otoriterlerle iş birliği yaparak daha aktif rol alacağı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde artan vakalarla mücadele eden Tunus'ta ordunun sivil otoriterlerle iş birliği yaparak daha aktif rol alacağı açıklandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi, ilgili bakan ve yetkililerin katıldığı olağanüstü toplantıda ordunun salgında mücadelede devreye gireceği yeni bir yol haritası kararlaştırıldı.

Plana göre, ordunun da katılımıyla ülkede kararlaştırılan bölümlerde silahlı kuvvetler ve sivil otoriteler aşılama kampanyasını beraber yürütecek. Ayrıca son üç yılda mezun olan tıp öğrencileri orduda göreve alınacak. Cumhurbaşkanı Said, tıp mezunlarını bu ulusal seferberliğe katılma çağrısı yaptı.

Plan kapsamında ilk çalışmaların salgının ağır seyrettiği Tatavin vilayetinde başlayacağını belirten Said, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ve karantinanın titizlikle uygulanacağını kaydetti.

Tunus, 10 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde cumartesi ve pazar günlerinde, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması içeren bir karantina planı açıklamıştı.

Tunus, 15 milyon doz aşı alacak

Öte yandan, Maliye Bakanı Ali el-Keali, hükümetin 15 milyon doz aşı temini için bütçe ayırdığını ve bunu en kısa sürede ülkeye getirmek için görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Kovid-19 salgınının son dönemde yeniden yükselişe geçtiği Tunus'taki sağlık kuruluşları artan vaka sayılarıyla mücadele etmekte zorlanıyor.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede, aşılanan kişi sayısı henüz 500 binde seyrederken, yerel basının aktardığına göre kırsal kesimde aşı olmak istemeyen Tunuslular etkin aşı kampanyasını zorlaştırıyor.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, salgında ülkedeki toplam can kaybının 15 bin 482'ye, vaka sayısının 447 bin 161'e, iyileşenlerin sayısının 364 bin 538'e çıktığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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