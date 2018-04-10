Tunus "Yeni İpek Yolu" Projesine Katılmayı Planlıyor

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İpek Yolu Projesi kapsamında düzenlenen sempozyuma katılanlar ve konuşmacılar

Tunus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Baştabçı'nın sempozyumdaki konuşması

Tunus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Baştabçı'nın açıklamaları

Jeopolitik uzmanı Mehdi Tac ile röportaj Çin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013'te açıklanan Kuşak ve Yol Girişimi'ne Tunus'un da katılmayı planladığı bildirildi.

Başkent Tunus'ta İpek Yolu Projesi kapsamında düzenlenen sempozyuma katılan Tunus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Baştabçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek aylarda, "Yeni İpek Yolu" projesine katılmayı planladığını ifade etti.

Jeopolitik uzmanı Mehdi Tac da İpek Yolu projesinin, bölgesel ve uluslararası sistemi, jeopolitik ve ekonomi düzeyinde değiştireceğini ifade ederek, "Beş yıl önce trilyon dolarlık yatırımla başlatılan proje; deniz, kara ve teknoloji alanında altyapı kurulmasını hedefliyor." diye konuştu.