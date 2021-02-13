Tunus, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı
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Tunus, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

13.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:48
Tunus, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

Tunus, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının bölge için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Tunus, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının bölge için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Husilerin bir kez daha Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı hedef almasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verilen açıklamada, "Sivil tesislere yönelik terör saldırılarının süreklilik kazanması üzerine Tunus, yasalara aykırı olan ve Suudi Arabistan'ın egemenliğini ihlal eden bu tehlikeli saldırıları şiddetle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tunus'un, "kendi güvenliğine ve tüm bölgenin istikrarına yönelik ciddi tehdit oluşturan bu tür düşmanca faaliyetlere karşı koymada her zaman Suudi Arabistan'ı desteklediği" vurgulandı.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 10 Şubat'ta Husilerin Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, alanda bulunan sivil bir uçakta yangın çıktığını bildirmişti.

Koalisyon güçleri bugün de yine aynı havalimanını hedef alan Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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