Tunus yargısı, koronavirüs salgını nedeniye "uzaktan duruşma" yöntemine geçiyor

Tunus, dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için tutuklu sanıkların duruşmalara görüntülü uzaktan iletişim araçlarıyla katılmasını öngören yasa değişikliğine gidiyor.

Tunus, dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için tutuklu sanıkların duruşmalara görüntülü uzaktan iletişim araçlarıyla katılmasını öngören yasa değişikliğine gidiyor.

Tunus resmi gazetesinde yayımlanan ceza muhakemeleri usulü kanununa ek maddeye göre, "mahkeme, savcı veya sanığın talebi doğrultusunda", tutuklu sanık duruşmaya iletişim araçları üzerinden uzaktan katılabilecek.

Yasadaki değişikliğe göre, duruşmaya sanığın uzaktan katılması konusunda başsavcılığın bilgilendirilmesi ve aynı şekilde sanığın da rızasının alınması gerekiyor.

Ancak, "bir tehlike halinde veya temasla bulaşabilecek bir hastalık durumunda mahkemenin tutuklu sanığın rızasına başvurmadan uzaktan duruşma kararı alabileceği" belirtilen maddede, "tutuklu sanığın uzaktan katıldığı duruşmada, mahkeme salonundakiyle aynı haklara sahip olduğu" belirtildi.

Tunus, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 22 Mart'ta başlayan genel karantina uygulamasını 4 Mayıs'tan itibaren aşamalı şekilde hafifleteceğini açıklamıştı.

Şu ana kadar teyitli 980 vakanın bulunduğu Tunus'ta hastalık nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA