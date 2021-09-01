Tunus yargısı, Cezayir'e kaçtığı iddia edilen parti başkanı hakkında arama emri çıkardı
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Tunus yargısı, Cezayir'e kaçtığı iddia edilen parti başkanı hakkında arama emri çıkardı

Tunus yargısı, Cezayir'e kaçtığı iddia edilen parti başkanı hakkında arama emri çıkardı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Tunus mahkemesi, Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı Nebil el-Karvi ve kardeşi milletvekili Gazi el-Karvi hakkında kanunlara aykırı olarak sınırdan Cezayir'e geçtikleri gerekçesiyle arama emri çıkardı.

Tunus mahkemesi, Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı Nebil el-Karvi ve kardeşi milletvekili Gazi el-Karvi hakkında kanunlara aykırı olarak sınırdan Cezayir'e geçtikleri gerekçesiyle arama emri çıkardı.

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre, ülkenin batısındaki Kasrin vilayetinde İlk Derece Mahkemesi Başsavcılığı, Nebil el-Karvi ve kardeşi Gazi el-Karvi'nin kanunlara aykırı olarak sınırı geçmeleri sebebiyle arandıklarına ilişkin tutanak hazırladı.

Mahkeme resmi sözcüsü Riyad el-Neveyvi, bölgede Tunus sınırından Cezayir topraklarına insanların gizlice kaçmasına yardımı olan iki kişinin yakalanması üzerine tutanağın hazırlandığını söyledi.

Neveyvi, sınırdan hukuk dışı geçişlerin bir şebeke üzerinden yürütüldüğü gerekçesiyle yakalanan kişilerle ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

Pazar günü, Tunus'ta yerel medya organlarında, Karvi kardeşlerin sınırı gizlice geçtikten sonra Cezayir'in Tibse kentinde gözaltına alındıklarına ilişkin haberler geçilmişti.

Nebil el-Karvi, Ağustos 2019'da hakkındaki mali yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından yargılanması sürerken serbest bırakılmıştı.

Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, Ağustos 2019'da "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış, yaklaşık 2 ay sonra serbest bırakılmıştı. Tunus'un Kalbi Partisi'nin lideri 24 Aralık 2020'da aynı suçlamayla hapse mahkum edilmişti.

Karvi, tutukluk halini protesto için başlattığı açlık grevi sonrasında sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 8 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı.

Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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