Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 93, Ürdün'de 64 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 93, Ürdün'de 64 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 169 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 511 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 9 bin 918'e, vaka sayısının 289 bin 230'a ulaştığı, 239 bin 104 kişinin ise hastalığı atlattığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 64 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 699 yeni vaka kaydedildiği, 5 bin 232 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilere göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 372'ye, vaka sayısının 692 bin 181'e, iyileşenlerin sayısının ise 649 bin 718'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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