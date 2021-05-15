Tunus ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Tunus ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Tunus ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 34, Ürdün'de 21 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 34, Ürdün'de 21 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 475 kişinin hastalığa yakalandığı ve 1476 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 11 bin 727'ye, virüse yakalananların 325 bin 280'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 286 bin 230 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da salgında 21 kişinin vefat ettiği, 315 yeni vaka kaydedildiği, 704 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 224'e, vaka sayısının 723 bin 69'a, iyileşenlerin sayısının da 710 bin 445'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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