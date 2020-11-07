Tunus ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 1753'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 525'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 1753'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 525'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 32 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1585 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1753'e, vaka sayısı 67 bin 918'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 46 bin 192 oldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgında 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 407 yeni vaka tespit edildiği, 433 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 525'e, vaka sayısının 350 bin 229'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 336 bin 966'ya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes