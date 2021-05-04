Tunus ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 47, Suudi Arabistan'da 13 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 47, Suudi Arabistan'da 13 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 47 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 1004 kişinin hastalığa yakalandığı ve 2 bin 128 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 10 bin 915'e, virüse yakalananların 312 bin 747'ye yükseldiği, iyileşenlerin ise 264 bin 730 olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 953 yeni vaka tespit edildiğini, 1038 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 6 bin 992'ye, vaka sayısının da 420 bin 301'e yükseldiği, bunlardan 403 bin 702'sinin ise iyileştiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti