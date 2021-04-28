Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları arttı

Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Tunus'ta 119, Lübnan'da 27 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Tunus'ta 119, Lübnan'da 27 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 119 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1729 yeni vaka tespit edildiği, 2812 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, hastalığa şimdiye kadar 305 bin 313 kişinin yakalandığı, 10 bin 563 kişinin yaşamını yitirdiği, 255 bin 870 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, salgın nedeniyle son 24 saate 27 kişi öldü, 1478 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede hastalığa toplam 524 bin 241 kişi yakalandı, bunlardan 455 bin 115 kişi iyileşti, 7 bin 224 kişi ise vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 00:43:47. #1.15#

title