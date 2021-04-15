Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Sağlık
Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 84, Lübnan'da 40 kişi hayatını kaybetti.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 84, Lübnan'da 40 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasında, virüs kaynaklı 84 can kaybı olduğu, 2 bin 123 yeni vakanın tespit edildiği ve 1487 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 9 bin 480'e, toplam vaka sayısının 276 bin 727'ye ve iyileşen hasta sayısının 229 bin 754'e yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 40 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, 2 bin 460 yeni vaka tespit edildiği, 1850 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında vefat sayısının 6 bin 778'e, vaka sayısının 502 bin 299'a yükseldiği, iyileşen sayısının ise 413 bin 175 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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