Tunus ve Libya ortak ekonomik projelerin aktifleştirilmesini görüştü Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Maliye Bakanı Ferac Abdurrahman Ömer Bumatari ile iki ülke arasındaki ortak ekonomik projelerin hayata geçirilmesini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Maliye Bakanı Ferac Abdurrahman Ömer Bumatari ile iki ülke arasındaki ortak ekonomik projelerin hayata geçirilmesini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Libya Maliye Bakanı Bumatari'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Bumatari, görüşmede ticaret iş birliği ve serbest bölgeler gibi konuların yanı sıra diğer bazı stratejik konuları ele aldıklarını belirtti.

Bumatari, iki ülke arasında ekonomik ve finansal entegrasyonu tesis etmek için birçok düzeyde iş birliğini ilerletmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Açıklamada, görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA