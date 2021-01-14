Tunus ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Tunus ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

14.01.2021 06:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 06:30
Tunus ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 5 bin 415'e, Libya'da 1629'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 5 bin 415'e, Libya'da 1629'a yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 72 yeni vefat yaşandığını ve 3 bin 632 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 415'e yükselirken, hasta sayısı da 168 bin 568'e çıktı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 640 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1629'a, vakaların 106 bin 670'e, iyileşenlerin 83 bin 311'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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