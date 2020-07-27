Tunus ve İtalya düzensiz göçmen sorununu görüştü Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile "düzensiz göçmen" meselesini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile "düzensiz göçmen" meselesini görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret için Tunus'ta bulunan Lamorgese, başkentte Said ile bir araya geldi.

Tunus'tan İtalya'ya gerçekleşen düzensiz göçmen akışının ele alındığı görüşmede, meselesinin çözüm yolları konuşuldu.

İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, ülkesinin Tunus'a desteğini ve gerekli yardımları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

"Düzensiz göçün nedenleri ele alınmalı"

Tunus Cumhurbaşkanı Said ise düzensiz göç meselesiyle baş edebilmek adına yeni bir yaklaşım bulmak için uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Düzensiz göç konusunda güvenlikçi çözümlerin yeterli olmadığını kaydeden Said, çözümün, göçmenlerin ülkelerinde kalmalarını sağlamak için ülkelerin iş birliği yapmasıyla gerçekleşebileceğini, bunun da kolektif sorumluluk gerektirdiğini dile getirdi.

Said, "Düzensiz göç, öncelikle insani bir mesele, bunun için nedenlerinin ele alınması gerekiyor." dedi.

Tunus'tan Avrupa'ya düzensiz göç süreci, yetkililerin aldığı güvenlik önlemleri gölgesinde 2011'den bu yana artarak sürüyor.

Resmi verilere göre sadece 2011'de 22 bin Tunuslu genç, yasa dışı yollardan İtalya'ya göç etti.

Tunuslu ya da Afrika kıtasından Tunus'a gelen gençleri göçe iten en önemli nedenler arasında işsizliğin, sosyal şartların ve daha iyi bir yaşam hayalinin yer aldığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA