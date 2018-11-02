Tunus ve İtalya Düzensiz Göçmen Sorununu Görüştü - Tunus

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Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid'in İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi resmi törenle karşılaması

İkilinin heyetlerarası görüşmesi

İkilinin görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemesi

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid'in basın açıklaması

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın açıklaması Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, ülkesinin düzensiz göçle mücadele konusunda İtalya ve Avrupa ülkeleriyle anlaşma arzusunda olduğunu belirtti.

Şahid, Tunus'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile başkent Tunus'taki hükümet sarayında bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şahid, Tunus'un düzensiz göçle mücadelede büyük çaba sarf ettiğini ve bu alanda daha iyi sonuçlar elde etmek için Avrupa ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Şahid, Tunusluların yaşam standartlarını iyileştirmek için çalıştıklarını, bu çerçevede Avrupa ülkelerinin yasal göç için daha fazla fırsat oluşturması ve Tunus'taki ihmal edilmiş bölgelere yatırımlarını yoğunlaştırması gerektiğini dile getirdi.

İtalya Başbakanı Conte ise ziyaretiyle, ülkesinin Tunus'a desteğini vurguladığını ifade ederek, "İtalya olarak düzensiz göçe karşı Tunus'a deniz ve kara sınırlarının izlenmesi konusunda destek veriyoruz. Yasal göç için de daha fazla imkan oluşturacağız." dedi.

Conte ayrıca, Tunuslu yetkililerle Libya konusunu ele aldıklarını ve iki tarafın da Libya'da uluslararası çabalara bağlı olarak halkın iradesine saygılı bir şeklide kapsamlı bir çözümün gerekliliği konusunda anlaştığını aktardı.