Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 78, Irak'ta 25 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 78, Irak'ta 25 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 78 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1775 kişinin enfekte olduğu ve 1052 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 38'e, vakaların 382 bin 950'ye, iyileşenlerin 332 bin 962'ye çıktığı ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 25 kişinin daha hayatını kaybettiği, 4 bin 160 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 989 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 16 bin 885'e, vaka sayısının 1 milyon 287 bin 465'e çıktığı, 1 milyon 200 bin 103 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Boris Johnson
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Mert Müldür Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 01:30:28. #1.15#

title