Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son bir günde Tunus'ta 290, Irak'ta 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son bir günde Tunus'ta 290, Irak'ta 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 290 kişinin öldüğü, 2 bin 88 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 21 bin 600'e, vaka sayısının 620 bin 212'ye yükseldiği, 558 bin 400 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 75 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 bin 967 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 19 bin 541'e, vaka sayısının 1 milyon 761 bin 143'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 576 bin 593 olduğu kaydedildi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Müge Anlı Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:24:34. #1.16#

title