Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son bir günde Tunus'ta 290, Irak'ta 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son bir günde Tunus'ta 290, Irak'ta 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 290 kişinin öldüğü, 2 bin 88 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 21 bin 600'e, vaka sayısının 620 bin 212'ye yükseldiği, 558 bin 400 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 75 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 bin 967 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 19 bin 541'e, vaka sayısının 1 milyon 761 bin 143'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 576 bin 593 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz