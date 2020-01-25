Tunus ve Fransa ortak deniz tatbikatı yaptı
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Tunus ve Fransa ortak deniz tatbikatı yaptı

Tunus ve Fransa, Tunus açıklarında Sfaks 611 Ortak Deniz Tatbikatı düzenledi.

25.01.2020 04:36 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:36
Tunus ve Fransa ortak deniz tatbikatı yaptı

ve , Tunus açıklarında Sfaks 611 Ortak Deniz Tatbikatı düzenledi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cuma günü Fransa ile düzenlenen ortak deniz tatbikatına helikopter taşıyıcısı amfibi saldırı gemisi Dixmoud L 9015'in katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, tatbikatın Fransa ve Tunus donanmaları arasında koordinasyon gücünün artırılması, deniz alanlarının kontrolü ve yasa dışı eylemleri engelleme hedefiyle düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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