Tunus ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 31, Fas'ta 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişi hayatını kaybetti, 666 kişide virüs tespit edildi, 1206 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 942'ye, toplam vaka sayısı 231 bin 964'e, iyileşenlerin sayısı da 196 bin 945'e yükseldi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 10 kişi daha vefat etti, 480 yeni vaka tespit edildi, 846 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 608'e, vaka sayısı 482 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı da 468 bin 387'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes