Tunus ve Cezayir, Libya krizi için barışçıl çözüm konusunda hemfikir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunus ve Cezayir, Libya krizi için barışçıl çözüm konusunda hemfikir

Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum, Libya krizine dış müdahaleyi durduracak barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Tunus ve Cezayir, Libya krizi için barışçıl çözüm konusunda hemfikir
13.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:23

Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum, Libya krizine dış müdahaleyi durduracak barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Ray ve Bukadum, başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığında ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Ray, iki ülkenin Filistin ve Libya başta olmak üzere çeşitli bölgesel meselelere bakış açılarının aynı olduğunu söyledi.

Ray, "Dış müdahaleleri bertaraf etmek için Libyalılar arasında uzlaşmacı ve barışçıl bir çözüm arıyoruz. Libya'da etkin olan tüm güçleri, dış müdahaleyi durduran ve Libya için iyi bir geleceğe kapı açan uzlaşmacı siyasi çözüme yönlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum da ülkesi ile Tunus'un ikili ilişkiler ve bölgesel konularda uzlaşı içerisinde olduğunu ifade etti.

Sağduyunun hüküm sürmesini, Libya'nın çıkarlarının desteklenmesini ve müreffeh bir devletin inşasını sağlayacak siyasi çözüm için Libyalıların diyalog masasına oturmasını ümit ettiklerini dile getiren Bukadum, "Orada petrol veya herhangi bir ekonomik çıkarımız yok. Biz, ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, bugün Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından da kabul edilmişti. Görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı Güncel
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
Denizli beraberliğe yaklaştı! Rodallega, kaleciyi geçemedi
Denizli beraberliğe yaklaştı! Rodallega, kaleciyi geçemedi
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Jailson Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Çocuk Düğün Temmuz
Şu an buradasınız: Tunus ve Cezayir, Libya krizi için barışçıl çözüm konusunda hemfikir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 21:49:48. #1.15#
title