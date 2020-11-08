Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

08.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:10
Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 25, Cezayir'de 12 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 25, Cezayir'de 12 kişi öldü.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 25 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1588 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1873'e, vaka sayısı 71 bin 119'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısının da 48 bin 103 olduğu kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 670 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 48'e, vaka sayısı da 62 bin 51'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 254 artarak 42 bin 37'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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