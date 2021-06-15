Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 13 bin 567'ye, Bahreyn'de 1236'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 13 bin 567'ye, Bahreyn'de 1236'ya yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 52 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1316 kişinin enfekte olduğu ve 1716 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 13 bin 567'ye, vakaların 370 bin 224'e, iyileşenlerin 323 bin 201'e çıktığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 792 kişinin enfekte olduğu, 1495 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1236'ya, vakaların 259 bin 523'e, iyileşenlerin 246 bin 74'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed