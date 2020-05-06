Tunus ve ABD savunma bakanları, askeri iş birliğini görüştü
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Tunus ve ABD savunma bakanları, askeri iş birliğini görüştü

Tunus ve ABD savunma bakanları, askeri iş birliğini görüştü
06.05.2020 06:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 06:22

Tunus Savunma Bakanı İmad el-Hazki, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile iki ülke arasında askeri iş birliği konusunu görüştü.

Tunus Savunma Bakanı İmad el-Hazki, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile iki ülke arasında askeri iş birliği konusunu görüştü.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazki, Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Tunus için ayrıcalıklı bir ortak olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Hazki, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin başka alanlara da yansıması temennisinde bulundu.

Esper ise ABD yönetiminin, Tunus ordusunun operasyonel gücünü desteklemeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

Tunus-ABD Ortak Askeri Komitesinin temmuz ayında Tunus'ta toplanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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