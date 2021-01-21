Tunus ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat
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Tunus ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat

21.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:20
Tunus ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat

Tunus ve ABD Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de arama kurtarma ve yasa dışı aktivitelerle mücadele amacıyla dört günlük ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Tunus ve ABD Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de arama kurtarma ve yasa dışı aktivitelerle mücadele amacıyla dört günlük ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta başlayan tatbikata Tunus Deniz Kuvvetlerine bağlı açık deniz devriye botu Hannon ve hücumbot La Galite ile ABD Deniz Kuvvetlerinden USNS Trenton devriye botunun katıldığı ifade edildi.

Açıklamada bugün sona eren tatbikatla iki ülkenin, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve arama kurtarma çalışmalarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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