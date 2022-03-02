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Tunus vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor

AA, Mehmet Akif Turan - Güncel
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Tunus vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor

Ukrayna'dan tahliye edilen 327 Tunus vatandaşı daha Romanya ve Polonya üzerinden ülkeye getirildi.

Ukrayna'dan tahliye edilen 327 Tunus vatandaşı daha Romanya ve Polonya üzerinden ülkeye getirildi.

Söz konusu kişilerin, Tunus Hava Kuvvetleri ve Tunus Hava Yollarına ait iki uçakla ülkeye ulaştığı belirtildi.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan kara yoluyla Romanya ve Polonya'ya geçen Tunus vatandaşlarının ülkeye dönüşleri devam ediyor. Rusya'dan uçuş güvenliği sağlandığı takdirde oradan da tahliye uçuşları yapılabilecek." dedi.

Bu ülkedeki Tunus vatandaşları ve aileleriyle koordinasyon içerisinde olduklarını kaydeden Cerendi, tahliye edilen kişilerin psikolojilerinin de hesaba katıldığını belirtti.

Ukrayna'dan tahliye edilen Tunus vatandaşları için ilk uçuş dün sağlanmış ve 106 kişi ülkeye giriş yapmıştı.

Ukrayna'daki Tunus Topluluğu Derneği verilerine göre, bu ülkede 1500'den fazla Tunus vatandaşı yaşıyor.

Tunus vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor

Tunus vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor

Tunus vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor

Tunus vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Polonya, Romanya, Ukrayna, Tunus, Güncel, Haberler

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