Tunus, Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunus, Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

20.02.2021 05:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 05:18
Tunus, Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 35, Ürdün ve Fas'ta 16'şar kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 35, Ürdün ve Fas'ta 16'şar kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 35 kişinin öldüğü, 725 kişi de virüs tespit edildiği, 1580 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, Tunus'ta toplam can kaybının 7 bin 719'a, vaka sayısı 226 bin 740'a, iyileşenlerin sayısının ise 187 bin 753'e yükseldiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 16 kişinin daha vefat ettiğini, 867 kişinin enfekte olduğunu ve 865 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 528'e, vaka sayısının 357 bin 611'e, iyileşenlerin sayısının da 332 bin 892'ye çıktığı kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 16 kişi daha vefat etti, 448 yeni vaka tespit edildi, 835 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 540'a, vaka sayısı 480 bin 504'e, iyileşenlerin sayısı da 463 bin 271'e ulaştı.

Kuveyt'ten 68 ülkeye karantina kararı

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, yüksek risk altındaki ülkelerden direkt uçuşla ülkeye gelecek olan kişilerin, pazar gününden itibaren ülkedeki otellerde 14 gün karantinaya alınacağını duyurdu.

Açıklamada bu ülkelerin dışındaki yerlerden gelecek olanların 7 gün otelde 7 gün de evlerde karantinaya alınacağı kaydedildi. Otellerdeki karantina sürecinde masrafların yolcular tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Kuveyt'te yayın yapan Er-Ray Gazetesi ise zorunlu karantina listesinde yer alan ülke sayısının 68 olduğunu yazdı.

Son verilere Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı 1034 can kaybı, 182 bin 460 vaka, 170 bin 326 da iyileşen hasta bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Terör Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus, Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 05:18:52. #1.14#
title