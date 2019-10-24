Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip çıkan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said için başkent Tunus'taki parlamento binasında yemin töreni düzenlendi.
24.10.2019 08:59
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip çıkan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said için başkent Tunus'taki parlamento binasında yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro, konuşma yaptı.
Kaynak: AA