Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip çıkan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said için başkent Tunus'taki parlamento binasında yemin töreni düzenlendi.

24.10.2019 08:59
Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip çıkan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said için başkent Tunus'taki parlamento binasında yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro, konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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