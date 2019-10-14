Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu (1)
Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said, sandık çıkış anketlerine göre açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said, sandık çıkış anketlerine göre açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Binlerce Tunuslu, bağımsız aday Kays Said'in cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferini kutladı. Oyların yüzde 72,53'ünü alan bağımsız aday Said, sonuçların ardından basın açıklaması düzenledi.