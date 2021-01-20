Tunus'un Trablus Büyükelçisi, Libya Petrol Kurumu Başkanı'yla iki ülke arasındaki petrol iş birliğini görüştü
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Tunus'un Trablus Büyükelçisi, Libya Petrol Kurumu Başkanı'yla iki ülke arasındaki petrol iş birliğini görüştü

20.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:30
Tunus'un Trablus Büyükelçisi, Libya Petrol Kurumu Başkanı'yla iki ülke arasındaki petrol iş birliğini görüştü

Tunus'un Trablus Büyükelçisi El-Esad Uceyli, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile iki ülke arasındaki petrol iş birliğini görüştü.

Tunus'un Trablus Büyükelçisi El-Esad Uceyli, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile iki ülke arasındaki petrol iş birliğini görüştü.

Büyükelçi Uceyli, yaptığı yazılı açıklamada, NOC Başkanı Sanallah'ın kendisini kurumun başkent Trablus'taki merkez binasında kabul ettiğini belirtti.

Görüşmede NOC ile Tunus şirketleri arasında petrol, enerji ve mühendislik yapıları alanında iş birliğini güçlendirme yollarının ele alındığını kaydeden Uceyli, Tunuslu şirketlerin, petrol sektöründe birçok önemli projeyi uygulamak için Libya pazarına girmeye çalıştığını aktardı.

NOC Başkanı Sanallah da Libya'da istikrarı yeniden tesis etme amaçlı çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapması nedeniyle Tunus'a övgüde bulundu.

Sanallah, Libya petrol sektörünün umut verici olduğunu ve Tunus şirketlerinin katılımı için büyük fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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