Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin 2017'de imzaladığı anlaşmayı yerine getirmemesini protesto eden göstericiler, petrol pompalama istasyonunu işgal ederek kapattı.

Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı
17.07.2020 07:03 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:06

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin 2017'de imzaladığı anlaşmayı yerine getirmemesini protesto eden göstericiler, petrol pompalama istasyonunu işgal ederek kapattı.

Tatavin vilayetine 110 kilometre uzağındaki petrol kuyularının bulunduğu Kamur bölgesinde bir petrol pompa istasyonu önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik protestocu grup istasyonun faaliyetlerini durdurdu.

Bölgeyi korumayla görevli ordu kuvvetleri protestocuların eylemine engel olamadı.

Protestocuların sözcüsü Tarık el-Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birçok defa yaptığımız protestoların ardından şimdi, Kamur Anlaşması'ndaki maddelerin tamamının uygulanması için petrol istasyonuna geldi kapatmak için geldik." ifadesini kullandı.

Ordu birlikleri tarafından korunan petrol pompa istasyonu, Tatavin çöl bölgesindeki en önemli petrol tesislerinden biri olarak biliniyor.

Tatavin kentinde haftalardır gerginlik yaşanıyor. Bölge halkına istihdam sağlanması talebiyle ve hükümetin talepleri karşılamamasını protesto için düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahalelerde bulunmuş, protestocular ile polisler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ara buluculuğunda göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş imkanı sağlanması öngörülmüştü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 3. Sayfa
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 3. Sayfa
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi Güncel
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de 'Dijital Mecralar Komisyonu' kuruluyor
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
15'i Nobel ödüllü 100 bilim insanından çağrı: Genç gönüllülere koronavirüs bulaştıralım
15'i Nobel ödüllü 100 bilim insanından çağrı: Genç gönüllülere koronavirüs bulaştıralım
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Murat Kurum Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ahmet Kural Selçuk Yöntem Erkan Kolçak Köstendil
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Tbmm Adana Şehit
Şu an buradasınız: Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 07:37:25. #1.15#
title