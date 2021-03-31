Tunus'un Tatavin ilinde "kalkınma ve istihdam" talebiyle gösteri düzenlendi
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Tunus'un Tatavin ilinde "kalkınma ve istihdam" talebiyle gösteri düzenlendi

Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Tunus'un Tatavin ilinde 'kalkınma ve istihdam' talebiyle gösteri düzenlendi

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde sokaklara dökülen onlarca kişi hükümetin bölgeye yönelik istihdam ve yatırım vaadinde bulunduğu Kasım 2020 tarihli anlaşmanın yerine getirilmesini talep etti.

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde sokaklara dökülen onlarca kişi hükümetin bölgeye yönelik istihdam ve yatırım vaadinde bulunduğu Kasım 2020 tarihli anlaşmanın yerine getirilmesini talep etti.

Tatavin'deki Kamur Oturma Eylemi Koordinatörlüğünün çağrısı üzerine, onlarca kişi Valilik binasına yürüdü.

"Vali görevden alınmalı" ve "Kamur Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, sık sık "kalkınma ve istihdam" talebinde bulundukları sloganlar attı.

Güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede

Göstericilerden Hamza Şurfan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturma eylemi yapmak için Valilik binasının önüne gitmek istediklerini ancak güvenlik güçlerinin buna müsaade etmediğini söyledi.

Şurfan, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşandığını aktardı.

Tatavin'deki protestolar ve Kamur Anlaşması

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin'de, 2017 yılında yaklaşık 3 ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle protestolar düzenlenmişti.

Hükümet ile göstericiler, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonunun ara buluculuğuyla Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Hükümetin anlaşma şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Tatavin'de 2020'de yeniden protestolar başlamıştı.

Tunus Başbakanlığı, 7 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Tatavin'in Kamur bölgesindeki bir petrol pompa istasyonu önünde çadır kuran eylemcilerle yaklaşık bir ay süren müzakerelerin neticesinde anlaşmaya varıldığını bildirmiş, söz konusu uzlaşı Tunus kamuoyunda "Kamur Anlaşması" şeklinde isimlendirilmişti.

Tatavin'de Kamur Anlaşması'nın uygulanması talebiyle şubat ayında gösteriler düzenlenmiş ve kısa süreli genel greve gidilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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