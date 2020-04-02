Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü
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Osmanlı Devleti, Tunus, Güncel

Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü

Tunus'ta tarih boyunca çeşitli savaşlara, işgallere ve ayaklanmalara tanıklık eden başkentin sembol mekanı eski şehir "Medine", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilerinden yoksun eski pırıltılı günlerine kavuşmayı bekliyor.

02.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:10
Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü

Tunus'ta tarih boyunca çeşitli savaşlara, işgallere ve ayaklanmalara tanıklık eden başkentin sembol mekanı eski şehir "Medine", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilerinden yoksun eski pırıltılı günlerine kavuşmayı bekliyor.

Başkent Tunus'u ziyaret edenlerin uğramadan geçmediği eski şehir diğer adıyla Medine, tarih boyunca aralarında Osmanlı Devleti'nin de bulunduğu pek çok büyük devlete ve medeniyete ev sahipliği yaptı.

İçinde saray, türbe, medrese ve camilerden oluşan 700'e yakın eseri barındıran kadim şehir, ziyaretçilerini dar ve dolambaçlı sokaklarında, birbirine bitişik evler, süslemeli kapılar, renkli panjurlar ve kemerler arasında pırıltılı bir yolculuğa çıkarmasıyla biliniyor.

Ancak son günlerde şehir içindeki çarşılarda esnafın müşterileri davet eden çağırışları, bakır ve pirinç ustalarının çekiçleriyle tuttuğu ritim, çevredeki kahvehanelerden yükselen arabesk ve yerel müzik tınıları duyulmuyor. Ayrıca dar sokaklar arasında gezerken ıtırcılardan ve baharatlı yemeklerin pişirildiği restoranlardan gelen kokularla kendilerini büyülü bir yolculuğa çıkmış gibi hisseden ziyaretçileri de bulunmuyor bu kadim şehrin.

Dünyayı olduğu gibi Tunus'u da etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, turistlerin yerel halkla birbirine karıştığı Medine, bugünlerde ziyaretçilerinden mahrum adeta hayalet bir kasabayı andırıyor.

Sesler ve kokularından yoksun, dükkanların kepenkleri indirilmiş, dar sokakları boş kalan eski şehir, yorulmuş ve istirahate çekilmiş görüntüsü veriyor.

Zeytune Camisi cemaatinden yoksun

Medine'nin kalbinde tam merkezinde yer alan, mimari ve estetik güzelliğinin yanı sıra İslam tarihi boyunca yetiştirdiği öncü alimlerle Tunuslular için bir gurur kaynağı olan Zeytune Camisi de koronavirüsün etkilerinden nasibini aldı.

Dünyadaki pek çok sosyolog ve siyaset bilimcinin de ilham kaynağı Orta Çağ İslam alimi Tunus asıllı İbn-Arabi'nin de derslerini verdiği Zeytune Camisi, cemaatisiz günler geçiriyor.

"Her dert için bir deva vardır"

Tunus'ta 22 Mart'ta başlayan karantina uygulamasının ardından şehrin tüm sokakları tıpkı Medine gibi boş kaldı. Salgının hayatı durma noktasına getirmesine rağmen Tunuslular, hayatlarının normale döneceğinden ümitli olduklarını söylüyor.

Boş kalan Medine'nin sokaklarında yürüyen birkaç kişiden biri olan Halid el-Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu virüs dünyaya savaş açtı, ne sınır ne de uyruk tanıyor, ülkeden ülkeye sıçrıyor. İnsanlar arasında hızla yayılıyor. İnşallah bilim adamları yakında bir çare bulur. Sonuçta, her dert için bir deva vardır." dedi.

Tunuslulara, yetkililerin yaptığı uyarıları dikkate alarak evden çıkmamaları çağrısında bulunan Meali, hem bu sayede bu dönemde aileleriyle daha çok vakit geçirme fırsatı bulabileceklerini dile getirdi.

Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 12, vaka sayısı ise 423 olarak açıklanmıştı.

Geçen yıl yaklaşık 10 milyon turistin 2 milyar dolar bıraktığı Tunus, Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir döneme hazırlanıyor.

Uzmanlar, ülkenin temel döviz girdisinden mahrum kalmasının ulusal ekonomiyi zora sokacağını belirtiyor.

Tunus'ta gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içinde yaklaşık yüzde 7 paya sahip turizm, 400 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

Tunus, 18 Mart'ta ilan ettiği 18.00-06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs salgınına karşı 22 Mart'tan itibaren de ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatmıştı.

Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü

Kaynak: AA

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Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü
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