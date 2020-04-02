Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü - Haber
Osmanlı Devleti, Tunus, Kültür Sanat

Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü

Tunus'ta tarih boyunca çeşitli savaşlara, işgallere ve ayaklanmalara tanıklık eden başkentin sembol mekanı eski şehir "Medine", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilerinden yoksun eski pırıltılı günlerine kavuşmayı bekliyor.

02.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:02
Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü

Tunus'ta tarih boyunca çeşitli savaşlara, işgallere ve ayaklanmalara tanıklık eden başkentin sembol mekanı eski şehir "Medine", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilerinden yoksun eski pırıltılı günlerine kavuşmayı bekliyor.

Başkent Tunus'u ziyaret edenlerin uğramadan geçmediği eski şehir diğer adıyla Medine, tarih boyunca aralarında Osmanlı Devleti'nin de bulunduğu pek çok büyük devlete ve medeniyete ev sahipliği yaptı.

İçinde saray, türbe, medrese ve camilerden oluşan 700'e yakın eseri barındıran kadim şehir, ziyaretçilerini dar ve dolambaçlı sokaklarında, birbirine bitişik evler, süslemeli kapılar, renkli panjurlar ve kemerler arasında pırıltılı bir yolculuğa çıkarmasıyla biliniyor.

Ancak son günlerde şehir içindeki çarşılarda esnafın müşterileri davet eden çağırışları, bakır ve pirinç ustalarının çekiçleriyle tuttuğu ritim, çevredeki kahvehanelerden yükselen arabesk ve yerel müzik tınıları duyulmuyor. Ayrıca dar sokaklar arasında gezerken ıtırcılardan ve baharatlı yemeklerin pişirildiği restoranlardan gelen kokularla kendilerini büyülü bir yolculuğa çıkmış gibi hisseden ziyaretçileri de bulunmuyor bu kadim şehrin.

Dünyayı olduğu gibi Tunus'u da etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, turistlerin yerel halkla birbirine karıştığı Medine, bugünlerde ziyaretçilerinden mahrum adeta hayalet bir kasabayı andırıyor.

Sesler ve kokularından yoksun, dükkanların kepenkleri indirilmiş, dar sokakları boş kalan eski şehir, yorulmuş ve istirahate çekilmiş görüntüsü veriyor.

Zeytune Camisi cemaatinden yoksun

Medine'nin kalbinde tam merkezinde yer alan, mimari ve estetik güzelliğinin yanı sıra İslam tarihi boyunca yetiştirdiği öncü alimlerle Tunuslular için bir gurur kaynağı olan Zeytune Camisi de koronavirüsün etkilerinden nasibini aldı.

Dünyadaki pek çok sosyolog ve siyaset bilimcinin de ilham kaynağı Orta Çağ İslam alimi Tunus asıllı İbn-Arabi'nin de derslerini verdiği Zeytune Camisi, cemaatisiz günler geçiriyor.

"Her dert için bir deva vardır"

Tunus'ta 22 Mart'ta başlayan karantina uygulamasının ardından şehrin tüm sokakları tıpkı Medine gibi boş kaldı. Salgının hayatı durma noktasına getirmesine rağmen Tunuslular, hayatlarının normale döneceğinden ümitli olduklarını söylüyor.

Boş kalan Medine'nin sokaklarında yürüyen birkaç kişiden biri olan Halid el-Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu virüs dünyaya savaş açtı, ne sınır ne de uyruk tanıyor, ülkeden ülkeye sıçrıyor. İnsanlar arasında hızla yayılıyor. İnşallah bilim adamları yakında bir çare bulur. Sonuçta, her dert için bir deva vardır." dedi.

Tunuslulara, yetkililerin yaptığı uyarıları dikkate alarak evden çıkmamaları çağrısında bulunan Meali, hem bu sayede bu dönemde aileleriyle daha çok vakit geçirme fırsatı bulabileceklerini dile getirdi.

Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 12, vaka sayısı ise 423 olarak açıklanmıştı.

Geçen yıl yaklaşık 10 milyon turistin 2 milyar dolar bıraktığı Tunus, Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir döneme hazırlanıyor.

Uzmanlar, ülkenin temel döviz girdisinden mahrum kalmasının ulusal ekonomiyi zora sokacağını belirtiyor.

Tunus'ta gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içinde yaklaşık yüzde 7 paya sahip turizm, 400 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

Tunus, 18 Mart'ta ilan ettiği 18.00-06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs salgınına karşı 22 Mart'tan itibaren de ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatmıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi Haber
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay Haber
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haber
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haber
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Rüştü Reçber Malcolm Thomas Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 16:00:29. #1.15#
title