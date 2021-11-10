Tunus'un Safaks kentindeki "çöp protestosuna" güvenlik güçleri müdahale etti (2) - Haberler
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Tunus'un Safaks kentindeki "çöp protestosuna" güvenlik güçleri müdahale etti (2)

AA - Haberler | Güncel

Tunus'un Safaks kentine bağlı Akrab bölgesinde düzenlenen "çöp protestosuna" güvenlik güçleri gaz bombalarıyla müdahale etti.

Tunus'un Safaks kentine bağlı Akrab bölgesinde düzenlenen "çöp protestosuna" güvenlik güçleri gaz bombalarıyla müdahale etti.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) tarafından ilan edilen genel greve destek veren yüzlerce kişi, Akrab Belediyesi önünde toplandı.

Göstericilerin, kapatılmasını istedikleri El-Kina çöp merkezine yürümek istemesi üzerine güvenlik güçleri kalabalığa gaz bombalarıyla müdahale etti.

Müdahale esnasında birçok gösterici atılan gazdan etkilenirken, bazı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Tunus'un Safaks kentindeki çöp protestosuna güvenlik güçleri müdahale etti (2)

Tunus'un Safaks kentindeki çöp protestosuna güvenlik güçleri müdahale etti (2)

Tunus'un Safaks kentindeki çöp protestosuna güvenlik güçleri müdahale etti (2)

AA - Son Dakika Haberleri
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