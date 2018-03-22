Tunus'un Maden Bölgesi Gafsa'da Polis Merkezi Ateşe Verildi

Tunus'un Gafsa vilayetine bağlı Mzilla kentinde yüzlerce göstericinin, bir polis merkezini ateşe verdiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 700 kişinin Mzilla'daki polis merkezini önce taşladığı ardından da ateşe verdiği ifade edildi. Polislerin, göstericiler merkezi yakmadan önce binayı boşalttığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından daha önce alınan bilgiye göre, göstericiler gün içinde düzenledikleri gösteride, gözaltına alınanların serbest bırakılması ve istihdam projelerinin hayata geçirilmesi yönünde sloganlar attı. Güvenlik güçleri ise Gafsa Fosfat Şirketi çalışanlarının iş yerlerine gitmesine engel olmaya çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Gafsa Fosfat Şirketinde 6 haftalık aradan sonra 7 Mart'ta üretim yeniden başlamasına rağmen geçen pazar gününden bu yana kentteki gösteriler ve oturma eylemleri devam ediyor.

Tunus'un güneyindeki başlıca istihdam kaynaklarından Gafsa Fosfat Şirketinde işe alım için ocak ayında gerçekleştirilen kuranın ardından bölgede protestolar yaşanmış ve 23 Ocak'ta tesiste üretim durmuştu.

Tunus'un tek fosfat üreticisi olan ve bölgede 30 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Gafsa Fosfat Şirketi, 2017'de 4,5 milyon ton fosfat üreterek bir önceki yıla göre üretimini artırmasına rağmen 2010'daki 8 milyon tonun çok gerisinde bulunuyor.