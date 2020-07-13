Tunus'un Libya sınırında bir gencin öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor
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Tunus'un Libya sınırında bir gencin öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Petrol tesisinden detay Petrol tesisi önüne gelen göstericiler Göstericilerin tesis önüne çadır kurması Eylemcilerle röportaj Tunus'un Libya sınırında bir gencin, kendi aracı içindeyken kurşunlanarak öldürülmesi, işsizlik gösterilerine sahne olan Tatavin ilinde protesto edildi.

13.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:28

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Petrol tesisinden detay

Petrol tesisi önüne gelen göstericiler

Göstericilerin tesis önüne çadır kurması

Eylemcilerle röportaj

Tunus'un Libya sınırında bir gencin, kendi aracı içindeyken kurşunlanarak öldürülmesi, işsizlik gösterilerine sahne olan Tatavin ilinde protesto edildi. Petrol kuyularının yoğunlukta bulunduğu Kamour bölgesinde bir petrol tesisi önünde çadır kuran göstericiler, oturma eylemi başlattı. Tunus ordusu bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Tunus'un Libya sınırında bir gencin öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor

Kaynak: AA

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