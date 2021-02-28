Tunus'un Kayravan şehrinde 50 bin kişinin istihdam edileceği "sağlık kenti" kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunus'un Kayravan şehrinde 50 bin kişinin istihdam edileceği "sağlık kenti" kurulacak

28.02.2021 00:29 | Son Güncelleme: 28.02.2021 00:32
Tunus'un Kayravan şehrinde 50 bin kişinin istihdam edileceği

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kavravan şehrinde 50 bin kişiye iş fırsatı sunacak "sağlık kenti" kurulacağını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kavravan şehrinde 50 bin kişiye iş fırsatı sunacak "sağlık kenti" kurulacağını duyurdu.

Said, Kayravan kentinde süren protestolarla eş zamanlı olarak bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, sağlık kentinin inşasına yakında başlanacağı belirtilirken buna ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, ziyaret sırasında, yapılacak sağlık kentinin bir devlet kurumu şeklinde kurulacağını, projenin yasal zemininin hazır olduğunu bildirdi.

Said projenin ayrıca farklı meslek gruplarından 50 bin kişiye iş imkanı sunacağını ve "Kayravan kentinin tarihine yakışır bir şekilde yeniden canlandıracağını" söyledi.

Resmi rakamlara göre Kavravan, Tunus'ta işsizliğin en yoğun olduğu kentler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Zeki Müren Bülent Ersoy
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus'un Kayravan şehrinde 50 bin kişinin istihdam edileceği "sağlık kenti" kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 00:34:46. #1.15#
title