Tunus'un Kayravan şehrinde 50 bin kişinin istihdam edileceği "sağlık kenti" kurulacak

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kavravan şehrinde 50 bin kişiye iş fırsatı sunacak "sağlık kenti" kurulacağını duyurdu.

Said, Kayravan kentinde süren protestolarla eş zamanlı olarak bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, sağlık kentinin inşasına yakında başlanacağı belirtilirken buna ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, ziyaret sırasında, yapılacak sağlık kentinin bir devlet kurumu şeklinde kurulacağını, projenin yasal zemininin hazır olduğunu bildirdi.

Said projenin ayrıca farklı meslek gruplarından 50 bin kişiye iş imkanı sunacağını ve "Kayravan kentinin tarihine yakışır bir şekilde yeniden canlandıracağını" söyledi.

Resmi rakamlara göre Kavravan, Tunus'ta işsizliğin en yoğun olduğu kentler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu