Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, kara para aklama suçlamasıyla hapse makum edildi
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Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, kara para aklama suçlamasıyla hapse makum edildi

24.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:08
Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, kara para aklama suçlamasıyla hapse makum edildi

Tunus'ta parlamentonun ikinci büyük partisi "Tunus'un Kalbi" lideri Nebil el-Karvi hakkında kara para aklama suçlamasıyla hapis kararı verildi.

Tunus'ta parlamentonun ikinci büyük partisi "Tunus'un Kalbi" lideri Nebil el-Karvi hakkında kara para aklama suçlamasıyla hapis kararı verildi.

Başkent Tunus'taki Birinci Derece Mahkemesi Sözcüsü Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karvi hakkında kara para aklama suçlamasıyla hapis cezası verildiğini söyledi.

Dali, parlamentodaki 217 sandalyeden 30 milletvekiliyle temsil edilen Tunus'un Kalbi Partisi liderinin şu an hapiste olduğunu belirterek, Karvi'nin kararı temyize götürme hakkının bulunduğunu paylaştı.

-Nebil el-Karvi, Tunus'ta medya patronluğundan siyasete

Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu Nebil el-Karvi, 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yaptı.

Tunus genelinde maddi sıkıntılar içindeki halka hitap eden Karvi, 2019 sonundaki cumhurbaşkanlığı adaylığı ve partisinin genel seçim kampanyasını "Allah, Vatan ve Fakirler" sloganı etrafında şekillendirdi.

Uluslararası uzmanların "Tunuslu Berlusconi" diye tanımladığı Karvi, hakkındaki "kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla seçim kampanyası sırasında 23 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi kampanyalarını parmaklıklar arkasında yürüten Karvi, iki adaydan biri olarak yarıştığı ekim ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala serbest kalmıştı.

Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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