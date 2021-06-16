Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi serbest bırakıldı
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Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi serbest bırakıldı

Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, "yolsuzluk" ve "vergi kaçırma" suçlamasıyla tutuklanmasından 6 ay sonra serbest bırakıldı.

Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, "yolsuzluk" ve "vergi kaçırma" suçlamasıyla tutuklanmasından 6 ay sonra serbest bırakıldı.

Mosaique FM'in internet sitesinde, Nesma televizyonunun sahibi Karvi'nin başkent Tunus'un banliyösünde bulunan Murnakiyye Hapishanesi'nden çıkarken çekilen görüntülerine yer verildi. Karvi'yi hapishane kapısında ailesi ve parti üyeleri karşıladı.

Milletvekili İyad el-Lumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temyiz mahkemesinin, Karvi'nin tutukluluk süresinin uzatılması kararını bozarak, serbest bırakılmasına karar verdiğini belirtti.

Kararın beraat veya tutuksuz yargılama anlamına mı geldiği konusunda açıklama yapmayan Lumi, açlık grevi nedeniyle sağlık durumu bozulan Karvi'nin kontrol için hastaneye götürüleceğini ifade etti.

Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, Ağustos 2019'da "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış, yaklaşık 2 ay sonra serbest bırakılmıştı. Tunus'un Kalbi Partisi'nin lideri 24 Aralık 2020'da aynı suçlamayla hapse mahkum edilmişti.

Karvi, tutukluk halini protesto için başlattığı açlık grevi sonrasında sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 8 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı.

Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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