Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi'nin serbest bırakılması kararı üst mahkeme tarafından bozuldu

Tunus'taki Temyiz Mahkemesinin, Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması yönünde çıkan kararı bozduğu bildirildi.

Mahkeme Sözcüsü Habib et-Tarhani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili yargı mercilerinin Karvi'nin serbest bırakılması kararına itiraz ettiğini söyledi.

Tarhani, mahkemenin de itirazı kabul ederek, serbest bırakılma kararını bozduğunu ve Karvi'nin hapiste kalmasına hükmettiğini aktardı.

Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, 24 Aralık 2020'da "kara para aklama" suçlaması ile hapse mahkum edilmişti.

Karvi hakkında 24 Şubat'ta yaklaşık 3,7 milyon dolar kefaletle geçici olarak serbest bırakılma kararı çıkmıştı.

Yerel medyada ise Karvi'nin Avukatı Nezih es-Suveyi'nin, kefalet miktarının temin edilmesinde zorlanıldığını söylediği yönünde haberler çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes