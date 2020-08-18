Tunus'un Kalbi Partisi, "BAE-İsrail normalleşmesine" karşı yönetime resmi tutum sergileme... Tunus meclisindeki 217 milletvekilinden 27'sine sahip olan Tunus'un Kalbi Partisi, ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına karşı resmi bir tutum sergilemesi çağrısında bulunduPartiden yapılan yazılı açıklamada, partinin, ülke yönetiminin BAE'nin İsrail...

Tunus meclisindeki 217 milletvekilinden 27'sine sahip olan Tunus'un Kalbi Partisi, ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına karşı resmi bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu

Partiden yapılan yazılı açıklamada, partinin, ülke yönetiminin BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına karşı resmi bir tutum sergilemesini beklediği kaydedildi.

Partinin, savunmasız Filistin halkına karşı kurulan bir komplo olarak değerlendirdiği anlaşmaya karşı Tunus diplomasisinin harekete geçerek net bir tutum sergilemesini, anlaşmaya karşı koymak için gerekli adımları atması ve koordinasyonları kurmasını umduğu aktarılan açıklamada, Tunus'un normalleşmeye karşı resmi bir tutum sergilemesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, partinin, Arap tutumunun daha fazla parçalanmasına, çabaların dağılmasına, ümmetin birliğinin istikrarsızlaştırılmasına ve sözünün dağılmasına katkıda bulunan tek taraflı normalleşme sürecini reddettiği ifade edildi.

-Normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA