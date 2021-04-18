Tunus'un incisi Eski Binzert Limanı, tarihi dokusuyla turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus'un Binzert kentindeki tarihi "Binzert Limanı" Limanın iki yakasına dizilmiş balıkçı tekneleri Kıyı boyunca uzanan rengarenk evler Ağ ören balıkçılar Limanda oturan Tunuslular Kano sporu yapan Tunuslular Binzert Kentini Koruma Derneği Başkanı Muhammed el-Habib Migdad...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus'un Binzert kentindeki tarihi "Binzert Limanı"

Limanın iki yakasına dizilmiş balıkçı tekneleri

Kıyı boyunca uzanan rengarenk evler

Ağ ören balıkçılar

Limanda oturan Tunuslular

Kano sporu yapan Tunuslular

Binzert Kentini Koruma Derneği Başkanı Muhammed el-Habib Migdad ile röportaj

Tarihi hisarlardan görüntüler

Limanda gezen Tunuslular

Tunus'un incisi olarak adlandırılan tarihi Binzert Limanı, kıyı boyunca uzanan rengarenk evleri, iki yakasına simetrik dizilmiş balıkçı tekneleri ve tarihi hisarlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini üzerine çekiyor.

Akdeniz'deki konumuyla stratejik öneme sahip ve birçok medeniyetten izler taşıyan Binzert kentinde bulunan kadim Binzert Limanı tarihi dokusu ve renkli manzarasıyla turistlerin uğrak yeri haline gelmiş durumda.

Başkent Tunus'a 65 kilometre uzaklıktaki Binzert'te bulunan limanın girişinde yer alan ve tarih boyunca liman güvenliğini sağlamış "Kasaba" ve "Kusaybe" hisarlarının inşa tarihi, bölgede Abbasilerin hakim olduğu 9. yüzyıla kadar uzanıyor.

Liman, şehrin nabzının attığı yer olarak bilinirdi

Binzert Kentini Koruma Derneği Başkanı Muhammed el-Habib Migdad da limanın turistik bir cazibe merkezi ve şehrin tarihinin aydınlatıcı noktası olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi