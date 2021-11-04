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Tunus'un eski Devlet Başkanı Marzouki hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunus'un eski Devlet Başkanı Marzouki hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldı

Tunus'un 2011-2014 yılları arasında ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapan Mohamed Moncef Marzouki hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı aktarıldı.

Tunus'un 2011-2014 yılları arasında ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapan Mohamed Moncef Marzouki hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı aktarıldı.

Tunus'ta Devlet Başkanı Kays Said'in 2011-2014 yılları arasında ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapan Mohamed Moncef Marzouki'yi devlet düşmanı ilan etmesinden ve diplomatik pasaportunu iptal etmesinden haftalar sonra hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı belirtildi.

Said'in söz konusu kararı, Marzouki'nin Fransa'dan Said liderliğindeki Tunus'a verdiği desteği sona erdirmesi çağrısında bulunması üzerine aldığı aktarıldı. Şu anda Fransa'da bulunan Marzouki, Said'i diktatör olarak nitelendirmiş, Fransa'nın anayasayı ve hükümeti feshetmesi nedeniyle Said'e verdiği her türlü desteği kesmesi gerektiğini ifade etmişti.

Tunus'ta 11 Ekim'de yeni hükümet kurulmuştu

Devlet Başkanı Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Said, 29 Eylül'de hükümeti kurmak için Necla Buden'i görevlendirmiş, 11 Ekim'de Buden başkanlığında yeni hükümet kurulmuştu. - TUNUS

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