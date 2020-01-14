Tunus'un en büyük işçi sendikasından "hükümetin kurulması hızlandırılsın" çağrısı

14.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:38

Tunus'un en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, yeni hükümetin kurulmasının hızlandırılmasını istedi.

UGTT Genel Sekreteri Tabbubi, Zeynel Abidin Bin Ali iktidarının son bulduğu devrimin yıl dönümü dolayısıyla başkent Tunus'taki sendika merkezi önünde toplanan işçilere seslendi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e yeterliliği ve güvenilirliğiyle tanınan, herkes tarafından kabul gören bir kişiyi hükümeti kurmakla görevlendirmesi çağrısı yapan Tabbubi, "kurtuluş hükümeti" olarak adlandırdığı yeni kabinede farklı kesimlerden liyakat sahibi isimlerin yer alması gerektiğini belirtti.

Hükümetin ayrıca halkın taleplerini karşılayacak sosyal ruha sahip bir program izlemesi gerektiğine işaret eden Tabbubi, tüm taraflarla kapsamlı istişare edilerek hükümetin kurulmasının hızlandırılması çağrısı yaptı.

Konuşmasında, Sendikanın protesto ve grevler düzenleyerek eski rejimin devrilmesi sürecinde belirleyici rol oynadığının altını çizen Tabbubi, "Sendika olmasa devrim başarıya ulaşamaz ve despot rejim düşmezdi." dedi.

Sendika üyeleri sık sık "Şehitlerin kanına vefa" ve "İş, özgürlük, ulusal onur" sloganları attı.

Cemli, güvenoyu alamadı

Tunus'ta ekim ayındaki genel seçimlerin ardından Nahda Hareketi'nin önerisiyle Cumhurbaşkanı Said tarafından 15 Kasım 2019'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan güven oylamasında 72 kabule karşılık 134 ret oyu alarak hükümeti kuramamıştı.

Cumhurbaşkanı Said, Cemli'nin hükümeti kuramaması üzerine bugün parlamentodaki bloklara "başbakanlık için uygun gördükleri adayların isimlerini" kendisine sunmaları çağrısında bulunmuştu.

Tunus devrimi

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

Tunus'taki devrim, daha fazla özgürlük, ekonomik kalkınma ve yolsuzluk karşıtı taleplerle Libya, Mısır, Suriye, Yemen ve birçok Arap ülkesinde gösterilere yol açmıştı. Söz konusu süreç, "Arap Baharı" olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA