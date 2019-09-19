Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti

19.09.2019 17:56

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bin Ali'nin avukatı Münir bin Saliha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilinin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bin Saliha, geçen hafta yaptığı açıklamada, Bin Ali'nin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kötü olduğunu aktarmıştı.

Tunus'un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyordu.

Kaynak: AA