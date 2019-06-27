Tunus'un başkentinde intihar saldırısı
Tunus'un başkentinde polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlendi.
Tunus'un başkentinde polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlendi.
Başkent Tunus'un merkezinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Görgü tanıkları meydana gelen patlamada bir polis aracının hedef alındığını ve bir kadının kendini patlattığını söyledi. - TUNUS
Kaynak: İHA
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