Tunus'un başkentinde iki intihar saldırısı: En az bir ölü, 10 yaralı

Tunus'un başkentinde iki intihar saldırısı: En az bir ölü, 10 yaralı

Tunus'un başkentinde düzenlenen iki intihar saldırısında en az bir polis öldü 9 kişi yaralandı. Ülkenin başkentinde polis aracını hedef alan saldırının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısı düzenlendi.

Tunus'un başkentinde iki intihar saldırısı: En az bir ölü, 10 yaralı

Tunus'un başkentinde düzenlenen iki intihar saldırısında en az bir polis öldü 10 kişi yaralandı.

Ülkenin başkenti Tunus'ta polis aracını hedef alan saldırının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısı düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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