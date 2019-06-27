Tunus'un başkentinde iki intihar saldırısı: En az bir ölü, 10 yaralı
Tunus'un başkentinde düzenlenen iki intihar saldırısında en az bir polis öldü 9 kişi yaralandı. Ülkenin başkentinde polis aracını hedef alan saldırının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısı düzenlendi.
Tunus'un başkentinde düzenlenen iki intihar saldırısında en az bir polis öldü 10 kişi yaralandı.
Ülkenin başkenti Tunus'ta polis aracını hedef alan saldırının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısı düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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